"Слуга народу" визначилася із керівництвом фракції у Раді - джерела

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Субота, 3 серпня 2019, 18:54

Джерело:  Співрозмовники УП серед майбутніх депутатів від "Слуги народу" 

Головним кандидатом на керівництво фракцією "Слуга народу" у Верховній Раді є Давід Арахамія. 

Деталі: За інформацією співрозмовників УП, кандидатуру Арахамії "було запропоновано, лунали оплески, якихось заперечень не було". 

Також джерела "Української правди" зазначають, що фракцію СН у новому парламенті буде поділено на 15 груп, які очолюватимуть 15 заступників голови фракції.

Чіткого принципу розділення фракції на групи наразі немає, повідомляють співрозмовники у "СН". 

"До вересня маємо час сформувати групи", - зазначило одне з джерел УП.

У партії "Слуга народу" також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані партії.

Зокрема, на главу комітету у закордонних справах буде запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.

Опозиції планують віддати комітет з прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова

Українська правда

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Теми: Слуга народу вибори Верховна Рада


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