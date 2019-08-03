"Слуга народу" визначилася із керівництвом фракції у Раді - джерела
Джерело: Співрозмовники УП серед майбутніх депутатів від "Слуги народу"
Головним кандидатом на керівництво фракцією "Слуга народу" у Верховній Раді є Давід Арахамія.
Деталі: За інформацією співрозмовників УП, кандидатуру Арахамії "було запропоновано, лунали оплески, якихось заперечень не було".
Також джерела "Української правди" зазначають, що фракцію СН у новому парламенті буде поділено на 15 груп, які очолюватимуть 15 заступників голови фракції.
Чіткого принципу розділення фракції на групи наразі немає, повідомляють співрозмовники у "СН".
"До вересня маємо час сформувати групи", - зазначило одне з джерел УП.
У партії "Слуга народу" також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані партії.
Зокрема, на главу комітету у закордонних справах буде запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.
Опозиції планують віддати комітет з прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова.
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