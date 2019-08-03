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Прем'єр-Ліга: "Динамо" громить ФК "Львів" у матчі другого туру

Субота, 3 серпня 2019, 21:59

Київське "Динамо" у матчі другого туру української Прем'єр-ліги на виїзді здолало ФК "Львів" з рахунком 3:0.

Матч пройшов у Львові у суботу, 3 серпня. 

Динамівці протягом матчу мали перевагу за моментами і за грою, і отримали заслужену перемогу. Ще у першому таймі у ворота львів`ян залетіло два голи. На 45-й хвилині після пасу Сергія Сидорчука класним ударом відкрив рахунок Віталій Буяльський.

На третій доданій хвилині до першого тайму Буяльський зробив рахунок 2:0, реалізувавши пенальті за спірний фол на Володимиру Шепелєву.

До цього двічі мав забивати Артем Беседін, після удару якого м`яч влучив у поперечку воріт, а в іншому моменті класно зіграв воротар "Львова". У господарів поля також був один момент, але удар Реннана відбив Георгій Бущан.

У другому таймі "Динамо" забило ще один гол, а гравці ФК "Львів" вже навіть не намагалися щось змінити в грі. На 51-й хвилині Сидорчук віддав ще один гольовий пас і Де Пена з кута красиво пробив під поперечку воріт - 3:0.

На 87-й хвилині після удару Шепелєва поперечка воріт ще раз врятувала львів`ян від ще більшого розгрому. 

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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