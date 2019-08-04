У Техасі в супермаркеті розстріляли більше дюжини людей
Більше 12 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.
Про це з посиланням на місцеві медіа повідомляє New York Post.
За повідомленнями очевидців, двоє людей, ймовірно озброєні автоматами АК-47, відкрили вогонь по людям в супермаркеті Walmart.
CNN повідомляє, що в результаті кривавої розправи було вбито 22 людини ще 18 отримали поранення.
У поліції заявили, що в даний час стрілянина припинилася, але територія торгового центру все ще небезпечна.
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