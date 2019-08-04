У Техасі в супермаркеті розстріляли більше дюжини людей

Більше 12 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.

Про це з посиланням на місцеві медіа повідомляє New York Post.

За повідомленнями очевидців, двоє людей, ймовірно озброєні автоматами АК-47, відкрили вогонь по людям в супермаркеті Walmart.

CNN повідомляє, що в результаті кривавої розправи було вбито 22 людини ще 18 отримали поранення.

У поліції заявили, що в даний час стрілянина припинилася, але територія торгового центру все ще небезпечна.