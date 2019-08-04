Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Техасі в супермаркеті розстріляли більше дюжини людей

Неділя, 4 серпня 2019, 00:45
У Техасі в супермаркеті розстріляли більше дюжини людей

Більше 12 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.

Про це з посиланням на місцеві медіа повідомляє New York Post.

За повідомленнями очевидців, двоє людей, ймовірно озброєні автоматами АК-47, відкрили вогонь по людям в супермаркеті Walmart.

CNN повідомляє, що в результаті кривавої розправи було вбито 22 людини ще 18 отримали поранення.

У поліції заявили, що в даний час стрілянина припинилася, але територія торгового центру все ще небезпечна.

"Українська правда" у Threads

Теми: терактСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
теракт
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Стрілянину в аеропорту Кишинева розслідують як теракт
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: