У Техасі в супермаркеті розстріляли більше дюжини людей

Неділя, 4 серпня 2019, 00:45

Більше 12 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.

Про це з посиланням на місцеві медіа повідомляє New York Post.

За повідомленнями очевидців, двоє людей, ймовірно озброєні автоматами АК-47, відкрили вогонь по людям в супермаркеті Walmart.

CNN повідомляє, що в результаті кривавої розправи було вбито 22 людини ще 18 отримали поранення.

У поліції заявили, що в даний час стрілянина припинилася, але територія торгового центру все ще небезпечна.

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Теми: теракт США


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