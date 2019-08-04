Українська морська авіація завершила військові навчання над Чорним морем

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Неділя, 4 серпня 2019, 06:36

Морська авіація Збройних сил України завершила навчання над Чорним морем.

Про це повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяІнформ".

Протягом тижневих навчань екіпажі вдосконалювали льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим і евакуацію.

Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим здійсненням бомбового і торпедного ударів, повідомили військові.

"Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога і позначив зону для здійснення удару. На місце поспішила група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказівки та коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака А-26 знищили умовного противника", - йдеться в повідомленні.

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Теми: армія


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