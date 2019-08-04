Іран заявив про затримання танкера в Перській затоці - ЗМІ

Іран затримав в Перській затоці іноземний нафтовий танкер, який переправляв паливо до арабських держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції затримали іноземний нафтовий танкер в Перській затоці, який віз контрабандне паливо для деяких арабських країн", - сказав командувач корпусу Рамезан Зірахі в ефірі іранського ТБ.

Танкер перевозив 700 тис. літрів палива. Сім моряків на борту танкера різних національностей були затримані", - додав він.

На даний момент невідомо, під прапором якої країни йшов танкер та куди саме він направлявся.

Нагадаємо,

Минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод.

Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.