Жетони зникнуть зі ще однієї станції київського метро

З понеділка у касах станції київського метрополітену "Дніпро" не продаватимуться жетони.

Про це повідомляє у неділю прес-служба метрополітену.

"Завтра до всіх попередніх вестибюлів приєднується станція "Дніпро". Жетони уже не продаватимуться у касах. Однак, раніше куплені ще можна використати на турнікеті", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені нагадали, що сучасні засоби оплати працюють на станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до Іподрому), "Теремки" (вихід до "Магелану") та у вестибюлі (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки".

Водночас раніше куплені жетони ще можна використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших.

Повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.