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Ердоган оголосив про новий наступ на курдів в Сирії

Понеділок, 5 серпня 2019, 03:49

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нового наступу в контрольованому курдами районі на схід від Євфрату в північній частині Сирії.

Про це пише DW.

"Ми вже увійшли в Афрін, Джераблус і Ель-Баб. Зараз ми йдемо на схід від Євфрату", - заявив він.

За словами глави Туреччини, він уже поділився планами військової операції з США і Росією.

Раніше стало відомо, що переговори між США і Туреччиною про створення зони безпеки на схід від Євфрату зайшли в глухий кут через вимоги Ердогана до американців припинити підтримку курдських загонів.

США, зокрема, підтримують курдське угруповання YPG, яке в Туреччині вважають союзником забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

Нинішній наступ буде третьою військовою операцією Туреччини в Сирії за останні роки. У 2016 році Ердоган почав операцію "Щит Євфрату", в 2018 році - "Оливкову гілку", метою якої було захоплення Афріну.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаСирія
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