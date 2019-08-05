Ердоган оголосив про новий наступ на курдів в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нового наступу в контрольованому курдами районі на схід від Євфрату в північній частині Сирії.

Про це пише DW.

"Ми вже увійшли в Афрін, Джераблус і Ель-Баб. Зараз ми йдемо на схід від Євфрату", - заявив він.

За словами глави Туреччини, він уже поділився планами військової операції з США і Росією.

Раніше стало відомо, що переговори між США і Туреччиною про створення зони безпеки на схід від Євфрату зайшли в глухий кут через вимоги Ердогана до американців припинити підтримку курдських загонів.

США, зокрема, підтримують курдське угруповання YPG, яке в Туреччині вважають союзником забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

Нинішній наступ буде третьою військовою операцією Туреччини в Сирії за останні роки. У 2016 році Ердоган почав операцію "Щит Євфрату", в 2018 році - "Оливкову гілку", метою якої було захоплення Афріну.