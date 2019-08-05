За підкуп виборців на окрузі Гончаренка жінці загрожує в’язниця

Джерело: прес-служба прокуратури Одеської області, ЦВК.

Мешканці Подільська Одеської області загрожує покарання за підкуп виборців.

Котовська місцева прокуратура (Котовськ – колишня назва Подільська) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно неї.

Деталі. За даними слідства, у липні, під час передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів громадянка пропонувала мешканцям мікрорайону Подільська продати свій голос.

"За 1000 грн подільчани мали проголосувати за одного з кандидатів в окрузі. Загалом жінка "придбала" 16 голосів", – інформує прокуратура.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Подільського відділу поліції (ч. 4 ст. 160 КК України).

За підкуп виборців закон передбачає покарання від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Від "Української правди": місто Подільськ – це 137 округ. На виборах до Верховної Ради 21 липня там переміг самовисуванець Олексій Гончаренко (29,55%), який на п'ять відсотків випередив кандидата від "Слуги народу" Олександра Муконіна (24,45%).

За словами Олексія Гончаренка, підкупом займався його конкурент по округу Леонід Клімов (самовисуванець).

"Я вдячний поліції та прокуратурі, що вони виявили ці порушення", – зазначив нардеп.

Раніше Гончаренко писав, що переміг на окрузі, де 17 років перемагав Клімов – "власник Чорноморця, Імексбанку і ще багато чого".