За підкуп виборців на окрузі Гончаренка жінці загрожує в’язниця

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Понеділок, 5 серпня 2019, 10:15

Джерело: прес-служба прокуратури Одеської області.

Мешканці Подільська Одеської області загрожує покарання за підкуп виборців.

Котовська місцева прокуратура (Котовськ – колишня назва Подільська) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно неї.

Деталі. За даними слідства, у липні, під час передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів громадянка пропонувала мешканцям мікрорайону Подільська продати свій голос.

"За 1000 грн подільчани мали проголосувати за одного з кандидатів в окрузі. Загалом жінка "придбала" 16 голосів", – інформує прокуратура.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Подільського відділу поліції (ч. 4 ст. 160 КК України).

За підкуп виборців закон передбачає покарання від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Від "Української правди": місто Подільськце 137 округ. На виборах до Верховної Ради 21 липня там переміг самовисуванець Олексій Гончаренко (29,55%), який на п'ять відсотків випередив кандидата від "Слуги народу" Олександра Муконіна (24,45%).

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Теми: вибори Одеська область прокуратура


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