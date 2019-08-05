Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трьох дітей намагались вивезти за підробленими документами

Понеділок, 5 серпня 2019, 12:18

Джерело: Державна прикордонна служба

Прикордонники зупинили спроби вивезти трьох дітей за підробленими документами в пунктах пропуску та КПВВ.

Деталі: 4 серпня в пункті пропуску "Краківець" прикордонники зупинили авто, в якому двоє тернополянок 1983 та 1963 років народження із дитиною їхали до Польщі. Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що мати дівчинки не має нотаріально завіреної заяви від батька про дозвіл на вивіз доньки за кордон, тому прикордонники відмовили в пропуску дитини.

Зазначається, що одна з жінок спробувала підкупити правоохоронця, запропонувавши 50 євро хабара. Згодом й інша жінка вирішила "перевірити" прикордонників і спробувала "вручити" службовій особі ще 50 євро, аби влагодити проблему. У ситуацію втручались представники Нацполіції.

Крім того, в аеропорту Чернівців прикордонники також не пустили через кордон громадянку України, яка намагалась вивезти дитину 2015 року народження за підробленим  дорученням. Про це також повідомлено поліції.

Також військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил затримали та передали Нацполіції ще одну українку, яка слідувала із дитиною через КПВВ "Гнутове", та пред’явила на контроль підроблену нотаріальну заяву на право перетину лінії розмежування дитиною до тимчасово окупованих територій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Прикордонна служба
На українсько-польському кордоні зросли черги
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Останні новини
20:46
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: