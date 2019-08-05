Трьох дітей намагались вивезти за підробленими документами

Джерело: Державна прикордонна служба

Прикордонники зупинили спроби вивезти трьох дітей за підробленими документами в пунктах пропуску та КПВВ.

Деталі: 4 серпня в пункті пропуску "Краківець" прикордонники зупинили авто, в якому двоє тернополянок 1983 та 1963 років народження із дитиною їхали до Польщі. Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що мати дівчинки не має нотаріально завіреної заяви від батька про дозвіл на вивіз доньки за кордон, тому прикордонники відмовили в пропуску дитини.

Зазначається, що одна з жінок спробувала підкупити правоохоронця, запропонувавши 50 євро хабара. Згодом й інша жінка вирішила "перевірити" прикордонників і спробувала "вручити" службовій особі ще 50 євро, аби влагодити проблему. У ситуацію втручались представники Нацполіції.

Крім того, в аеропорту Чернівців прикордонники також не пустили через кордон громадянку України, яка намагалась вивезти дитину 2015 року народження за підробленим дорученням. Про це також повідомлено поліції.

Також військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил затримали та передали Нацполіції ще одну українку, яка слідувала із дитиною через КПВВ "Гнутове", та пред’явила на контроль підроблену нотаріальну заяву на право перетину лінії розмежування дитиною до тимчасово окупованих територій.