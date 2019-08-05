В окупованому Криму потонули дві російські спортсменки

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Понеділок, 5 серпня 2019, 14:49

У Севастополі на території анексованого Росією Криму при купанні в шторм загинули чемпіонка і віце-чемпіонка світу з кікбоксингу Фатіма Джакубова і Еліна Гісмєєва.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на дані окупаційної влади. 

Відзначається, що нещасний випадок стався 4 серпня на території яхт-клубу.

За попередніми даними, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати.

Тіла спортсменок витягнули з води і впізнали, повідомив президент Федерації кікбоксингу Росії Вадим Українцев.

Так званий т.в.о. губернатора Михайло Развожаєв попросив правоохоронні органи оцінити дії керівництва яхт-клубу. Для купання це місце не призначене, рятувальників у клубу немає, про подію повідомила охорона.

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Теми: Крим


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