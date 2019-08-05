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За наругу над прапором українець відсидить 3 роки тюрми

Понеділок, 5 серпня 2019, 15:02

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, якого розшукували за наругу над прапором України, його відправили до в’язниці на 3 роки і 1 місяць.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Відзначається, що у вересні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зірвав державний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку, та кинув на землю.

 

Однак зловмисник став переховуватися від судових органів. Правоохоронцям вдалося затримати його 3 серпня.

Апеляційний суд Дніпропетровської області присудив 38-річному раніше судимому чоловіку 3 роки і 1 місяць в’язниці. Зокрема, його визнали винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 338 ККУ (наруга над держсимволами).

Наразі чоловіка направили до місць позбавлення волі для відбування покарання.

Українська правда

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Теми: поліціяКривий Ріг
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