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Замість українських "Дозорів" Міноборони купує польські бронемашини

Понеділок, 5 серпня 2019, 17:15
Замість українських Дозорів Міноборони купує польські бронемашини
"Радіо Свобода"

Міністерство оборони України замість українських бронемашин "Дозор-Б" закуповує польський аналог "Oncilla".

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит "Донбас.Реалії" (проект Радіо Свобода).

"Міністерством оборони України, відповідно до державного оборонного замовлення на 2018 і 2019 роки, здійснюється закупівля польських бронетранспортерів 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", – відповів Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

 

У Міноборони додали, що за період з 2017-го до 2019 року відомство не закупило жодної української бронемашини "Дозор-Б".

Відомство не розкрило недоліки ТКБМ "Дозор-Б", виявлені під час експлуатації.

Директор львівського заводу Віктор Андрощук повідомив, що підприємство більше не виробляє "Дозор-Б": після 2016 року замовлень не було.

Керівник Асоціації виробників озброєння і військової техніки України Руслан Джалілов зазначив: "За оцінкою військових, які експлуатували "Онциллу", машина зібрана якісніше, (має) більш просторе компонування всередині. Машина не галаслива всередині, гальмівна система задовольняє, заряджання йде зсередини".

Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" – це розробка "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова".  Виготовляли броньовик на Львівському бронетанковому заводі, що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Український "Дозор" вперше був представлений у 2004 році. У 2016-му до ЗСУ передали першу і поки що єдину партію ТКБМ "Дозор-Б" у складі десяти бронемашин.

У липні 2017 року тодішній президент Петро Порошенко заявляв, що на Львівському бронетанковому буде побудовано 20 нових бронемашин "Дозор", а отримані 920 млн гривень завод спрямує на танки, пожежні машини й нові "Дозори".

У серпні того ж року екс-президент казав, що завод виготовляє 6 машин, аби виправити виявлені під час випробувань недоліки, а Міноборони скоротило замовлення на них.

При вазі 8,5 тонн "Дозор" розвиває швидкість до 100 км/год. Крім екіпажу, машина вміщує ще 6 осіб. Броня автомобіля витримує удари зі стрілецької зброї калібром 7,62. "Дозор" оснащений дистанційно керованим великокаліберним кулеметом.

Польський броньовик "Онцилла" зовні схожий з "Дозором", адже його створювали на основі української розробки. Для цього Польща купила в України ліцензію на виробництво. Першу "Онциллу" представили 2013 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Міноборонидержзакупівлізброяарміявиробництво
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