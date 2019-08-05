Замість українських "Дозорів" Міноборони купує польські бронемашини

Міністерство оборони України замість українських бронемашин "Дозор-Б" закуповує польський аналог "Oncilla".

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит проекту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".

"Міністерством оборони України, відповідно до державного оборонного замовлення на 2018 і 2019 роки, здійснюється закупівля польських бронетранспортерів 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", – вказано у відповіді Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

У Міноборони додали, що за період з 2017-го до 2019 року відомство не закупило жодної української бронемашини "Дозор-Б".

Відомство не надало інформацію щодо недоліків ТКБМ "Дозор-Б", виявлених під час експлуатації.

Директор львівського заводу Віктор Андрощук у спілкуванні з журналістами "Радіо Свобода" повідомив, що на підприємстві більше не займаються виробництвом машини "Дозор-Б".

Керівник Асоціації виробників озброєння і військової техніки України Руслан Джалілов зазначив: "За оцінкою військових, які експлуатували "Онциллу", машина зібрана більш якісно, більш просторе компонування всередині. Машина не галаслива всередині, гальмівна система задовольняє, заряджання йде зсередини".

Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" – це українська розробка "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова". Виготовляли броньовик на Львівському бронетанковому заводі, що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Український "Дозор" вперше був представлений у 2004 році. У 2016-му до ЗСУ передали першу і поки що єдину партію ТКБМ "Дозор-Б" у складі десяти бронемашин.

У липні 2017 року тодішній президент Петро Порошенко заявляв, що на Львівському бронетанковому буде побудовано 20 нових бронемашин "Дозор", а отримані 920 млн гривень завод спрямує на танки, пожежні машини й нові "Дозори".

У серпні того ж року екс-президент казав, що завод виготовляє 6 машин, аби виправити виявлені під час випробувань недоліки, а Міноборони скоротило замовлення на них.

При вазі 8,5 тонн "Дозор" розвиває швидкість до 100 км/год. Крім екіпажу, машина вміщує ще 6 осіб. Броня автомобіля витримує удари зі стрілецької зброї калібром 7,62. "Дозор" оснащений дистанційно керованим великокаліберним кулеметом.

Польський броньовик "Онцилла" зовні схожий з "Дозором", адже його створювали на основі української розробки. Для цього Польща купила в України ліцензію на виробництво. Першу "Онциллу" представили 2013 року.