Зеленський побалакав із новим прем’єром Британії

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Понеділок, 5 серпня 2019, 19:11

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що під час розмови Зеленський привітав Джонсона з перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії.

"Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності" - повідомили у прес-службі президента.

Під час розмови, йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні.

Про конкретні плани щодо можливих зустрічей у повідомленні не йдеться, хоча ЄП відомо, що банкова має бажання організувати зустріч президента України та прем'єра Британії.

Нагадаємо:

  • Борис Джонсон на посаді глави МЗС Британії двічі приїздив до України – в 2016 та в 2017 роках. 24 липня цього року він став прем'єр-міністром Британії.

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