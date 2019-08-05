У США 14 "вейперів" потрапили до лікарні з проблемами дихання 

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Понеділок, 5 серпня 2019, 21:48

У США через проблеми з диханням госпіталізували 14 осіб – лікарі вказали на куріння електронних сигарет. 

Про це повідомляє ЛІГА.net із посиланням на CNN.

У лікарні опинилися 11 підлітків в Іллінойсі і троє у Вісконсині. Повідомляється, що деяких із них підключили до апаратів штучної вентиляції легенів. 

Лікарі припустили, що проблеми з диханням викликані курінням електронних сигарет, зазначивши, що зростання популярності вейпів збігається із зростанням кількості респіраторних захворювань. 

Крім того, в Департаменті охорони здоров'я нагадали про дослідження, що свідчать про шкоду рідин для вейпів. У них нібито містяться речовини, що викликають захворювання легенів і серцево-судинної системи.

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Нагадаємо:

  • 20 червня 17-річного американця доставили до лікарні після того, як вейп вибухнув у нього в роті.

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Теми: США


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