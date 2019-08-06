СБУ затримала шахраїв, які привласнювали кошти онкохворих

Співробітники Служби безпеки та Нацполіції затримали учасників угруповання, які створили масштабну шахрайську схему привласнення коштів через Інтернет.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що учасники угрупування, до складу якого входили мешканці столиці, пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені веб-платформи.

"Для отримання "кредиту" зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні і посередницькі дії, зокрема, "сплату за податок", "аванс за послуги юристів, бухгалтерів" тощо. Проте реальні грошові позики громадянам не надавались", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, від шахрайських дій потерпали важкохворі люди, у тому числі й онкологічними захворюваннями, які потребували високовартісного лікування.

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Повідомляється, що у разі відмови клієнтів від "послуг" учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою у "позиці" та внесенням до так званого чорного списку ненадійних позичальників.

У відомстві додали, що за попередньою інформацією, зловмисники одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень.

фото сбу

Під час обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників угруповання правоохоронці виявили мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази протиправних дій.

У межах відкритого кримінального провадження двох організаторів групи затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.