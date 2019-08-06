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На Київщині держчиновника спіймали на хабарі у 100 тисяч

Вівторок, 6 серпня 2019, 11:01

Джерело: прокуратура Київської області

Одному з керівників ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство" повідомили про підозру в отриманні 100 тисяч гривень хабара.

Деталі: Держчиновник отримав вказані кошти від представника комерційної структури за підготовку документів та надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі державного підприємства. 

 

Посадовцю оголосили про підозру за ч. 2 ст. 368 ККУ.

Наразі вирішується питання про відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Київська областьхабар
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