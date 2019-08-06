На Київщині держчиновника спіймали на хабарі у 100 тисяч
Вівторок, 6 серпня 2019, 11:01
Джерело: прокуратура Київської області
Одному з керівників ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство" повідомили про підозру в отриманні 100 тисяч гривень хабара.
Деталі: Держчиновник отримав вказані кошти від представника комерційної структури за підготовку документів та надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі державного підприємства.
Посадовцю оголосили про підозру за ч. 2 ст. 368 ККУ.
Наразі вирішується питання про відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.
Українська правда