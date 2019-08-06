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П'яний поліцейський на авто збив жінку, за справу взялося ДБР

Вівторок, 6 серпня 2019, 14:18

Джерело: Державне бюро розслідувань

На центральній вулиці міста Кам’янсько-Дніпровська Запорізької області нетверезий поліцейський за кермом автомобіля наїхав на жінку-пішохода.

Деталі: За попередньою інформацією ДБР, ДТП сталася 5 серпня. Правоохоронець керував автомобілем марки Daewoo.

Зазначається, що потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру та про обрання йому запобіжного заходу.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

 

Українська правда
Теми: поліціяДТПЗапоріжжя
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