За відвідування окупованого Криму покарали африканське судно

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Вівторок, 6 серпня 2019, 15:32

Джерело: прокуратура Автономної Республіки Крим

На африканське судно ALIANCA, яке незаконно відвідало окупований Росією Крим, накладено штраф і виключено з реєстру судноплавства.

Деталі: Прокуратура АРК з'ясувала, що два судна ALIANCA та RANI незаконного заходили на окуповану територію півострова Крим.

За ініціативою правоохоронного органу українське МЗС "провело роботу" з Морською адміністрацією Республіки Того, в результаті чого судно ALIANCA було виключно з Реєстру судноплавства, що позбавляє його права плавання під прапором Того, та накладено штраф у розмірі 15 тис. доларів.

Що стосується судна RANI, у зв’язку зі зміною судновласника, новий власник судна попереджений про виключення останнього з Реєстру судноплавства у випадку повторного заходження до закритих портів Криму.

 

Українська правда

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Теми: Крим окупація транспорт світ штрафи


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