Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За відвідування окупованого Криму покарали африканське судно

Вівторок, 6 серпня 2019, 15:32

Джерело: прокуратура Автономної Республіки Крим

На африканське судно ALIANCA, яке незаконно відвідало окупований Росією Крим, накладено штраф і виключено з реєстру судноплавства.

Деталі: Прокуратура АРК з'ясувала, що два судна ALIANCA та RANI незаконного заходили на окуповану територію півострова Крим.

За ініціативою правоохоронного органу українське МЗС "провело роботу" з Морською адміністрацією Республіки Того, в результаті чого судно ALIANCA було виключно з Реєстру судноплавства, що позбавляє його права плавання під прапором Того, та накладено штраф у розмірі 15 тис. доларів.

Що стосується судна RANI, у зв’язку зі зміною судновласника, новий власник судна попереджений про виключення останнього з Реєстру судноплавства у випадку повторного заходження до закритих портів Криму.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціятранспортсвітштрафи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
20:46
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: