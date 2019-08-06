Польща може остаточно відмовитися від радянських винищувачів МіГ-29 – ЗМІ

Польща може остаточно вивести з експлуатації застарілі радянські винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Польські ВПС не використовують МіГ-29 від початку березня, коли один з таких літаків зазнав катастрофи. Пілотові тоді вдалося вижити, однак експлуатацію винищувачів призупинили.

В минулому польське військо вже призупиняло використання МіГ-29 через катастрофи літаків.

Польські ВПС мають ще у своєму розпорядженні пострадянські Су-22 і американські F-16. Однак, як встановило видання, справними є трохи більше 20% з 48 наявних у Польщі американських винищувачів.

Наразі достеменно невідомо, чи повернуть у стрій літаки МіГ-29. Зазначається, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за таке рішення.

Скептично налаштовані до радянських винищувачів і політики, які займаються оборонкою у керівній партії "Право і справедливість".

"До виборів ці літаки не повернуться на 90%. Сумніваюся також, щоб це сталося до кінця року. Скоріше, я припускаю, що їх взагалі не будуть повертати", - зазначив один з політиків.

"Рішення щодо можливості, умов і термінів можливого відновлення польотів буде прийнято після аналізу всіх досліджень, висновків і рекомендацій, профілактики. Відправною точкою для подальших кроків є визначення можливості безпечної експлуатації флоту", - заявили у Міноборони Польщі на запит видання.

Нагадаємо, Міністерство національної оборони Польщі реалізовує програму Harpia з придбання багатофункціональних літаків, які мають замінити застарілі радянські МіГ-29 та Су-22.