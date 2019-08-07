Microsoft оголосила про атаки російських хакерів через принтери

4635 переглядів
Середа, 7 серпня 2019, 03:28

Корпорація Microsoft оголосила про атаки російських хакерів - за словами її IT-експертів, зловмисники використовують для проникнення в мережі принтери і VoIP-телефони.

Про це компанія повідомила на конференції з безпеки в сфері високих технологій в Лас-Вегасі, передає DW, посилаючись на агентство dpa.

Виявлені експертами злами корпоративних мереж змогли бути здійснені, тому що прилади використовували для роботи не змінені стандартні паролі, а на одному не було встановлено останнє оновлення, попереджає Microsoft.

Фахівці Microsoft вважають, що до атак причетна група кіберзлочинців, відома як Strontium (інші назви - Fancy Bear, APT28 і Sofacy). Раніше її пов'язували з Головним управлінням (ГУ) Генштабу збройних сил Росії.

У США стверджують, що вона стояла за кібератакою на передвиборний штаб кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон під час президентської виборчої кампанії 2016 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: хакери Росія США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російські хакери створюють додатки-шпигуни під виглядом популярних програм 26 липня 2019, 23:42
Хакери масово атакують підприємства Білорусі 25 липня 2019, 13:03
Хакери вкрали 7,5 терабайт данних у ФСБ РФ  21 липня 2019, 01:33
Усі новини
Головні новини
Луценко заявив, що слідство "бачить" ймовірних учасників вбивства Шеремета
Арахамія озвучив список претендентів на пост прем'єр-міністра
Українського політв'язня Росії звільнили з кримської колонії
Суд задовольнив позов "С14" проти "Громадського", яке назвало організацію "неонацистською"
Усі новини
їжа

Нові правила маркування продуктів. Дізнайтеся більше

читай!

Що почитати: 7 новинок від українських видавництв

читай!

Як менше скролити і більше читати: 5 порад