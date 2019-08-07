У МЗС РФ заявили, що Україна заборгувала СНД понад 300 млн рублів - ЗМІ

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Середа, 7 серпня 2019, 08:15

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (близько 4,6 млн доларів).

Як повідомляє "Європейська правда", про це в МЗС розповіли виданню "Известия".

У Москві кажуть, що розмір заборгованості та порядок її погашення визначає Рада глав урядів СНД, однак наразі рішення з цього питання не ухвалили.

У відомстві додали, що Україна не подавала офіційних повідомлень про вихід зі Співдружності і галузевих рад. У МЗС заявили, що немає жодних перешкод для участі представників України в засіданнях, а продовження роботи в СНД "повністю залежить від політичної волі нової української влади".

Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески. 

В березні 2018 року голова МЗС країни Павло Клімкін заявив, що відомство підготувало пропозиції щодо виходу України з СНД.

В квітні торік колишній президент України Петро Порошенко доручив уряду почати процедуру офіційного виходу з установчих органів СНД.

Він також заявив, що Київ уважно перегляне всі міжнародні договори, укладені в рамках СНД, і вийде з тих, в яких знайде "хоча б найменшу невідповідність національним інтересам". Після цього Україна вийшла з низки угод в рамках СНД.

У серпні 2018 року представництво України при статутних органах СНД було закрите, контакти здійснюються через українське посольство в Мінську.

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Теми: Росія СНД Україна борг


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