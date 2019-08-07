Бізнесмену, який сприяв анексії Криму, повідомили про підозру

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Середа, 7 серпня 2019, 11:17

Правоохоронні органи Автономної республіки Крим повідомили про підозру бізнесмену Сейтумеру Німетуллаєву, який причетний до фінансування "самооборони Криму".

Про це 7 серпня повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим.

У відомстві офіційно не називають імені підозрюваного, однак джерела в правоохоронних органах підтвердили УП, що йдеться про бізнесмена Сейтумера Німетуллаєва.

 
Сейтумер Німетуллаєв

Відзначається, що у кримінальному провадженні було здобуто достатньо доказів для повідомлення громадянину України Н. про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Слідство встановило причетність громадянина Н. до фінансування, у  лютому-березні 2014 року, непередбаченого законами України збройного формування "Самооборона Криму". 

 

"Вказаний громадянин надавав приміщення готелю та кафе, що розташовані у селищі Чонгар, Генічеського району, Херсонської обл., у користування так званим "самообронівцям" та спец. службам РФ, для організації їх штабу та місця проживання", - йдеться в повідомленні.

До анексії Криму Німетуллаєв очолював Генічеську райдержадміністрацію. У травні 2014-го разом з іншими кримськими татарами-колабораціоністами зустрічався з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Після анексії півострова Німетуллаєв перебрався до Криму, а майно на Херсонщині довірив дружині. Своїми статками бізнесмен керує з окупованого Криму. 

Восени 2014-го українська прокуратура відкрила проти нього справу і оголосила в розшук через службове недбальство. Німетуллаєв на посаді голови РДА без аукціону передав понад 1000 гектарів сільгоспугіддь в користування підприємству, яким керувала його дружина. Було завдано збитків на сім мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: Крим анексія прокуратура


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