Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бізнесмену, який сприяв анексії Криму, повідомили про підозру

Середа, 7 серпня 2019, 11:17

Правоохоронні органи Автономної республіки Крим повідомили про підозру бізнесмену Сейтумеру Німетуллаєву, який причетний до фінансування "самооборони Криму".

Про це 7 серпня повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим.

У відомстві офіційно не називають імені підозрюваного, однак джерела в правоохоронних органах підтвердили УП, що йдеться про бізнесмена Сейтумера Німетуллаєва.

 
Сейтумер Німетуллаєв

Відзначається, що у кримінальному провадженні було здобуто достатньо доказів для повідомлення громадянину України Н. про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Слідство встановило причетність громадянина Н. до фінансування, у  лютому-березні 2014 року, непередбаченого законами України збройного формування "Самооборона Криму". 

 

"Вказаний громадянин надавав приміщення готелю та кафе, що розташовані у селищі Чонгар, Генічеського району, Херсонської обл., у користування так званим "самообронівцям" та спец. службам РФ, для організації їх штабу та місця проживання", - йдеться в повідомленні.

До анексії Криму Німетуллаєв очолював Генічеську райдержадміністрацію. У травні 2014-го разом з іншими кримськими татарами-колабораціоністами зустрічався з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Після анексії півострова Німетуллаєв перебрався до Криму, а майно на Херсонщині довірив дружині. Своїми статками бізнесмен керує з окупованого Криму. 

Восени 2014-го українська прокуратура відкрила проти нього справу і оголосила в розшук через службове недбальство. Німетуллаєв на посаді голови РДА без аукціону передав понад 1000 гектарів сільгоспугіддь в користування підприємству, яким керувала його дружина. Було завдано збитків на сім мільйонів гривень.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: