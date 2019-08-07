Зеленський затвердив склад Комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу

Президент Володимир Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики, яка, зокрема, здійснюватиме напрацювання правових засад щодо створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України окупованих територій та населення, що на них проживає.

Відповідний документ опублікований на сайті глави держави у середу.

Згідно з указом, у складі Комісії з числа її членів утворюються 6 робочих груп - з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України; розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя; розвитку кримінального права; реформування кримінальної юстиції; розвитку юридичної освіти; реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також зазначається, що у разі потреби за пропозицією співголів Комісії у її складі можуть бути утворені інші робочі групи.

Так, до складу Комісії увійшли 84 особи.

Серед них співголова комісії, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський та заступник керівника Офісу президента, співголова Комісії Руслан Рябошапка.

Робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України очолив завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія Анатолій Заєць.

До складу цієї робочої групи увійшли також суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич, представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський та колишній колега глави офісу президента Андрія Богдана, керуючий партнер адвокатського об’єднання "Адвокатська фірма "Пукшин і Партнери" Ігор Пукшин.



Робочу групу з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя очолив ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук Микола Оніщук.

До складу цієї групи увійшли переважно судді, зокрема, Верховного суду, та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Крім того, після публікації новини, указ з сайту президента був видалений, а згодом опублікований знову з прізвищем голови комітету з процесуального права Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", кандидата юридичних наук Ганни Огринчук.

Робочу групу з питань реформування кримінального права очолив професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Юрій Баулін.

Робочу групу з питань реформування кримінальної юстиції очолив заступник Генерального прокурора України у 2015 – 2016 роках Віталій Касько.

Робочу групу з питань розвитку юридичної освіти очолила віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Наталія Кузнєцова.

Робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент Антон Кориневич.

Також до складу цієї комісії увійшла екс-омбудсмен, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей Валерія Лутковська та також правозахисники, судді, адвокати та прокурори.

Щодо міжнародних консультантів та спостерігачів, які входять до Комісії з питань правової реформи, то їх налічується 24 особи, частина з яких - іноземці.

Зокрема, політичний радник Програми розвитку ООН в Україні, голова Донецького та Луганського зонального офісу Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Гаспар Бергман, спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи для України Режі Брійя, представник Представництва Європейського Союзу в Україні, координатор сектору "Верховенство права і боротьба з корупцією" Манфредас Лімантас та інші.

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