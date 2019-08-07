Дощі, шквали і град: подекуди погода готує неприємні сюрпризи

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Найближчої доби, 8 серпня, територія України залишиться в теплій повітряній масі, у низці областей очікуються дощі з грозами, град і посилення вітру, повідомляє Укргідрометцентр.

Деталі:

У четвер, в західних, удень також у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, пориви вітру і шквали 15-20 м/с, місцями град; на решті території - без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, в Карпатах і східних областях 10-15°; удень 26-31°, у західній частині країни місцями 23-25°.

У Києві вночі - без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 серпня найвища температура вдень була зафіксована на відмітці 39,2 градусів тепла в 2010 році, найнижча - вночі на відмітці 7,8 градусів вище за нуль у 1887 році.

У п'ятницю, 9 серпня, в східних, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, удень і на півночі країни місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території - без істотних опадів. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-18°, на узбережжях морів до 21°; удень 23-29°, на півдні та на Закарпатті 26-32°.

У Києві вночі - без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 25-27°.

7 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях була 22-24°, в районі Одеси 18°, у Дніпрі в межах Києва 22°.