Світоліна потрапила в топ найзаможніших спортсменок світу за версією Forbes

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Середа, 7 серпня 2019, 15:04

Джерело: Forbes

Українська тенісистка Еліна Світоліна опинилася на 9 місці найвисокооплачуваніших спортсменок світу за версією журналу Forbes.

Деталі: Журнал назвав 15 найбагатших спортсменок, Світоліна опинилася на 9 місці.

За рік українка заробила 6,1 млн доларів. При цьому 1,5 млн доларів – дохід від реклами, а 4,6 млн дол. – призові кошти.

Відзначається, що у цьому році Світоліна здобула найбільшу перемогу у своїй кар'єрі, коли завоювала титул WTA Finals в Сінгапурі.

 
Еліна Світоліна

У топ-15 рейтингу також потрапили:

  • 1 місце Серена Вільямс (США) - 29,2 млн доларів;
  • 2 місце Наомі Осака (Японія) - 24,3 млн дол.;
  • 3 місце Анжелік Кербер (Німеччина) - 11,8 млн дол.;
  • 4 місце Сімона Халеп (Румунія) - 10,2 млн дол.;
  • 5 місце Слоун Стівенс (США) - 9,6 млн дол.;
  • 6 місце Каролін Возняцкі ( Данія) - 7,5 млн дол.;
  • 7 місце Марія Шарапова (Росія) - 7 млн дол.;
  • 8 місце Кароліна Плішкова (Чехія) - 6,3 млн дол.;
  • 9 місце Еліна Світоліна (Україна) - 6,1 млн дол.;
  • 10 місце Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 5,9 млн дол.;
  • 10 місце Вінус Вільямс (США) - 5,9 млн дол.;
  • 12 місце Алекс Морган (США) (футбол) – 5,8 млн дол.;
  • 13 місце Пусарла Венката Сінду (Індія) (бадмінтон) – 5,5 млн дол.;
  • 13 місце Медісон Кіс (США) – 5,5 млн дол.;
  • 15 місце Арія Джутанугарн (Таїланд) (гольф) – 5,3 млн дол.

Рейтинг враховує грошові призи, зарплати, кошти за рекламні контракти спортсменок у період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019 року.  

Загалом у топ-10 найбагатших спортсменок лише тенісистки. Серед 15-ти найбагатших всього три представниці інших видів спорту.

Українська правда

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Теми: спорт


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