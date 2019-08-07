Чиновник Міненерговугілля погорів на хабарі – ГПУ

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Середа, 7 серпня 2019, 15:19

Джерело: Генеральна прокуратура

Правоохоронці викрили на одержанні хабара керівника департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Деталі: За даними ГПУ, виконувач обов’язків директора юридичного департаменту міністерства вимагав і отримав від працівника цього ж відомства неправомірну вигоду в сумі 1 тисячі доларів США за невжиття заходів та не повідомлення НАЗК про можливі порушення під час внесення відомостей в електронну декларацію.

 

7 серпня чиновника затримали "на гарячому" та вилучили речові докази. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: У разі доведення провини чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

 

Українська правда

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Теми: Мінпаливенерго


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