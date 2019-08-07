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Силовики штурмують резиденцію екс-президента Киргизстану

Середа, 7 серпня 2019, 18:47

Джерело: "Радіо Свобода"

Спеціальні сили Киргизстану штурмують резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селищі Кой-Таш.

Деталі: На момент початку облави Атамбаєв тиснув руки прихильникам у внутрішньому дворі. Після цього його забрали з місця подій охоронці.

Біля резиденції можна почути постріли, щонайменше одна людина поранена в ногу. Ще щонайменше дві людини постраждали під час сутичок. Один із них представився Нурбеком Касимековим, публічним захисником Атамбаєва. Він заявив, що його побили силовики.

Наразі невідома справа, через яку правоохоронці проводять операцію.

Передісторія: Раніше Атамбаєв тричі не приходив на допит як свідок у справі про незаконне звільнення "злодія в законі" Азіза Батукаєва у 2013 році. Крім того, за даними журналістів, екс-президент приховав у декларації земельні ділянки.

Атамбаєв був президентом Киргизстана з 2011 до 2017 року.

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Теми: світнадзвичайна подія
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