Ердоган: Настав час для ЗВТ між Україною і Туреччиною
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.
Про це він заявив на спільній прес-конференції за підсумками переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Анкарі, які тривали більше двох годин, повідомляє "Європейська правда".
"Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес зі складання угоди про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої тривають вже багато років", - сказав Ердоган.
Він зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною склав близько 4 млрд доларів.
У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що цю цифру реально збільшити до 10 млрд доларів.
Він також висловив сподівання на прискорення всіх процедур з узгодження спірних моментів, необхідних для укладання ЗВТ.
Нагадаємо,
- 2012 року завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів із Анкарою публічно поставив прем'єр Віктор Янукович.
- Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.
- У червні в МЗС заявляли, що угода про ЗВТ з Туреччиною готова на 99%.