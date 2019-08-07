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Ердоган: Настав час для ЗВТ між Україною і Туреччиною

Середа, 7 серпня 2019, 21:55

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

Про це він заявив на спільній прес-конференції за підсумками переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Анкарі, які тривали більше двох годин, повідомляє "Європейська правда".

"Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес зі складання угоди про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої тривають вже багато років", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною склав близько 4 млрд доларів.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що цю цифру реально збільшити до 10 млрд доларів.

Він також висловив сподівання на прискорення всіх процедур з узгодження спірних моментів, необхідних для укладання ЗВТ.

Нагадаємо,

  • 2012 року завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів із Анкарою публічно поставив прем'єр Віктор Янукович.
  • Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.
  • У червні в МЗС заявляли, що угода про ЗВТ з Туреччиною готова на 99%.

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Теми: ЗеленськийТуреччинаЗВТ
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