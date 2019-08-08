Окупанти "продали" колишню дачу Брежнєва в Ялті

Окупаційна влада Криму продала пансіонат "Гліцинія", який в радянські часи був держдачею №1.

Про це повідомив російський Інтерфакс.

"Нерухомість продана за 1,2 млрд рублів, повідомила міністр майнових і земельних відносин республіки Анна Анюхіна в середу журналістам. За її словами, об'єкт придбано російською юридичною особою, але назву компанії Анюхіна не уточнила", - йдеться в повідомленні.

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