Окупанти "продали" колишню дачу Брежнєва в Ялті

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Четвер, 8 серпня 2019, 04:58

Окупаційна влада Криму продала пансіонат "Гліцинія", який в радянські часи був держдачею №1.

Про це повідомив російський Інтерфакс.

"Нерухомість продана за 1,2 млрд рублів, повідомила міністр майнових і земельних відносин республіки Анна Анюхіна в середу журналістам. За її словами, об'єкт придбано російською юридичною особою, але назву компанії Анюхіна не уточнила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • Держдача №1 була побудована в 1955 році і використовувалася як місце роботи і відпочинку генеральних секретарів ЦК КПРС.
  • З 1997 року на базі комплексу був створений пансіонат "Гліцинія". Він належить ДУС.
  • Навесні 2014 року російська окупаційна влада "націоналізувала" "Гліцинію".

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Теми: Крим окупація


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