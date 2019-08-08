Окупанти "продали" колишню дачу Брежнєва в Ялті
Окупаційна влада Криму продала пансіонат "Гліцинія", який в радянські часи був держдачею №1.
Про це повідомив російський Інтерфакс.
"Нерухомість продана за 1,2 млрд рублів, повідомила міністр майнових і земельних відносин республіки Анна Анюхіна в середу журналістам. За її словами, об'єкт придбано російською юридичною особою, але назву компанії Анюхіна не уточнила", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- Держдача №1 була побудована в 1955 році і використовувалася як місце роботи і відпочинку генеральних секретарів ЦК КПРС.
- З 1997 року на базі комплексу був створений пансіонат "Гліцинія". Він належить ДУС.
- Навесні 2014 року російська окупаційна влада "націоналізувала" "Гліцинію".
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