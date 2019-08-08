Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти "продали" колишню дачу Брежнєва в Ялті

Четвер, 8 серпня 2019, 04:58

Окупаційна влада Криму продала пансіонат "Гліцинія", який в радянські часи був держдачею №1.

Про це повідомив російський Інтерфакс.

"Нерухомість продана за 1,2 млрд рублів, повідомила міністр майнових і земельних відносин республіки Анна Анюхіна в середу журналістам. За її словами, об'єкт придбано російською юридичною особою, але назву компанії Анюхіна не уточнила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • Держдача №1 була побудована в 1955 році і використовувалася як місце роботи і відпочинку генеральних секретарів ЦК КПРС.
  • З 1997 року на базі комплексу був створений пансіонат "Гліцинія". Він належить ДУС.
  • Навесні 2014 року російська окупаційна влада "націоналізувала" "Гліцинію".

Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Крим
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Окупанти кажуть про пожежу на полігоні в Криму, евакуюють понад 2 тисячі осіб
Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: