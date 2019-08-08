Під Чорнобилем виготовлятимуть експериментальну крафтову горілку

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Четвер, 8 серпня 2019, 10:18

Команда науковців з Великої Британії та України виготовила експериментальний радіоактивно безпечний алкоголь з Чорнобильської води та пшениці і надалі планує створити соціальне підприємство "Чорнобильська алкогольна компанія".

Про це повідомляє прес-служба Держагентства України з управління зоною  відчуження у Facebook.

Зазначається, що для виготовлення експериментальної партії "АТОМІК" використовувалась вода з Чорнобильських свердловин. 

"Дистильований алкоголь розводили з мінеральною водою із глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має схожий хімічний склад з грунтовими водами регіону Шампань у Франції. У воді не було виявлено радіоактивного забруднення", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у своєму звіті науковці також представили результати дослідницького проекту, який тривав 3 роки і полягав у вивченні міграції радіонуклідів із грунтів зони відчуження до сільськогосподарських культур, вирощених на цій території.

За даними Держагентства, дослідникам вдалося "продемонструвати, що у чорнобильській зоні можна створити чистий радіаційно безпечний продукт із традиційним смаком".

 
фото Держагентства з управління зоною відчуження

У відомстві додали, що у планах науковців - налагодити виробництво крафтової горілки із зерна, вирощеного у зоні обов’язкового (безумовного) відселення, і повертати 75% прибутку громаді постраждалих від аварії на ЧАЕС регіонів.

"Ми не плануємо вирощувати зерно у зоні відчуження у промислових масштабах, оскільки там зараз заповідник дикої природи. Натомість ми хочемо працювати у зоні обов’язкового відселення, де рівні забруднення значно нижчі і де все ще проживають люди. Ми прагнемо зробити високоцінний продукт для підтримки економічного розвитку цих територій", - розповів професор Джим Сміт з Університету Портсмута.

 
фото Держагентства з управління зоною відчуження

На думку дослідників, наразі багато відселених територій вже можна використовувати для безпечного вирощування сільськогосподарських культур, якщо робити це під радіоекологічним контролем.

 
фото Держагентства з управління зоною відчуження

Перший заступник Голови ДАЗВ Олег Насвіт зазначив, що в Агентстві підтримують ініціативу використання занедбаних земель зони відселення на благо місцевих громад. 

"Я би назвав це високоякісним самогоном, адже "АТОМІК" має не типовий для високоочищеної горілки смак, а також аромат зерна від наших оригінальних українських методів дистиляції. Мені це подобається", - зазначив він.

Повідомляється, що зараз створюється соціальне підприємство "Чорнобильська алкогольна компанія", яка в майбутньому вироблятиме та продаватиме високоякісну крафтову горілку.

Українська правда

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Теми: Чорнобиль Велика Британія


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