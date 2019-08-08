Під Чорнобилем виготовлятимуть експериментальну крафтову горілку
Команда науковців з Великої Британії та України виготовила експериментальний радіоактивно безпечний алкоголь з Чорнобильської води та пшениці і надалі планує створити соціальне підприємство "Чорнобильська алкогольна компанія".
Про це повідомляє прес-служба Держагентства України з управління зоною відчуження у Facebook.
Зазначається, що для виготовлення експериментальної партії "АТОМІК" використовувалась вода з Чорнобильських свердловин.
"Дистильований алкоголь розводили з мінеральною водою із глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має схожий хімічний склад з грунтовими водами регіону Шампань у Франції. У воді не було виявлено радіоактивного забруднення", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у своєму звіті науковці також представили результати дослідницького проекту, який тривав 3 роки і полягав у вивченні міграції радіонуклідів із грунтів зони відчуження до сільськогосподарських культур, вирощених на цій території.
За даними Держагентства, дослідникам вдалося "продемонструвати, що у чорнобильській зоні можна створити чистий радіаційно безпечний продукт із традиційним смаком".
У відомстві додали, що у планах науковців - налагодити виробництво крафтової горілки із зерна, вирощеного у зоні обов’язкового (безумовного) відселення, і повертати 75% прибутку громаді постраждалих від аварії на ЧАЕС регіонів.
"Ми не плануємо вирощувати зерно у зоні відчуження у промислових масштабах, оскільки там зараз заповідник дикої природи. Натомість ми хочемо працювати у зоні обов’язкового відселення, де рівні забруднення значно нижчі і де все ще проживають люди. Ми прагнемо зробити високоцінний продукт для підтримки економічного розвитку цих територій", - розповів професор Джим Сміт з Університету Портсмута.
На думку дослідників, наразі багато відселених територій вже можна використовувати для безпечного вирощування сільськогосподарських культур, якщо робити це під радіоекологічним контролем.
Перший заступник Голови ДАЗВ Олег Насвіт зазначив, що в Агентстві підтримують ініціативу використання занедбаних земель зони відселення на благо місцевих громад.
"Я би назвав це високоякісним самогоном, адже "АТОМІК" має не типовий для високоочищеної горілки смак, а також аромат зерна від наших оригінальних українських методів дистиляції. Мені це подобається", - зазначив він.
Повідомляється, що зараз створюється соціальне підприємство "Чорнобильська алкогольна компанія", яка в майбутньому вироблятиме та продаватиме високоякісну крафтову горілку.