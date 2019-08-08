Цього року ми проведемо земельну реформу – президент

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Четвер, 8 серпня 2019, 11:08

Джерело: Виступ Володимира Зеленського на бізнес-форумі в Туреччині

Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.

Пряма мова президента Володимира Зеленського: "В цьому році ми обов’язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих у світі за своєю якістю

В Україні уже є турецькі компанії, які володіють землею. Компанія Onur, якщо я не помиляюся. Є представники? Доброго дня. Багато у вас нашої землі?

Сподіваюся таких компаній стане значно більше. Особливо це стосується південної частини Україии, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства".

Крім того, Зеленський заявив: "Також ми проведемо велику приватизацію і продамо ефективним інвесторам сотні цікавих об’єктів".

Знати більше Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість

Передісторія:

  • В Україні діє мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Деякі політичні сили виступають за його зняття, а деякі – категорично проти.
  • В Офісі президента Зеленського вже заявляли, що планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні до кінця 2019 року.
  • За даними "Економічної правди", у 2018 році через мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення Україна втратила 22,5 мільярдів доларів ВВП, що на 17% більшим від його фактичного рівня.
  • Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступав за обмежений продаж землі: "До 200 га в одні руки плюс 200 га на фермерське господарство. Право власності – лише для громадян України. Купувати землю мають фермери, а не холдинги".
  • За даними Держгеокадастру, з 60,3 млн гектарів української землі майже 70% становлять сільськогосподарські угіддя з високою родючістю.
  • Під дію мораторію підпадають 96% с/г земель, при чому 68% – це паї селян.

Олена Рощенко, УП

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Теми: земля реформи Зеленський


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