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ДУС ще при Порошенку літала "Розою вітрів" Коломойського

Четвер, 8 серпня 2019, 11:57

Джерело: "Наші гроші"

Державне авіаційне підприємство "Україна" Державного управління справами ще у 2018 році використовувало літаки ТОВ "Авіаційна компанія "Роза вітрів" олігарха Ігоря Коломойського.

Деталі: У 2018 році ДАП "Україна" через торги замовило авіаперевезень на 35,15 млн грн. Тоді "Роза вітрів" отримала підряд щодо близькомагістральних перевезень на 4,39 млн грн, однак їй було виплачено за угодою 2,95 млн грн

Підряд щодо середньомагістральних перевезень виграла інша компанія.

"Windrose" контролює група "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Засновниками авіакомпанії "Роза вітрів" записано ТОВ "Райдел" Коломойського, ТОВ "Феста", ТОВ "Ренлі" та кіпрські офшори "Брегензер Лімітед" (Bregenzer Limited) і "Перфекцій Лтд" (Perfekciy Ltd).

Що було раніше: ДАП "Україна" ДУС у червні й серпні 2019 року уклало дві угоди з "Розою вітрів" про послуги пасажирського повітряного транспорту і резервування літаків для виконання літерних перевезень на загальну суму 44,70 млн грн.

На 2019 рік авіакомпанії замовили послуги із середньомагістральних перевезень на 35,10 млн грн та близькомагістральних перевезень за 9,60 млн грн.

Для перших вона використовуватиме два літаки Airbus 320 (бортові номери UR-WRMUR-WRW) і чотири літаки Airbus 321 (UR-WRIUR-WRHUR-WRJUR-WRT), а для других – чотири літаки Embraer-145 (UR-DNGUR-DNRUR-DNTUR-DPB).

Закупівлі провели за переговорною процедурою, бо відкриті торги двічі відміняли через нестачу учасників.

За документацією покупець вимагав від учасника мати не менше двох літаків.

Для середньомагістральних перевезень вимагалися літаки з відстанню польоту з повним завантаженням від 4 500 км принаймні на 42 місця, з яких два – в бізнес-класі.

Для близькомагістральних перевезень вимагалися літаки з відстанню польоту з повним завантаженням 2 000-3500 км принаймні на 14 місць, з яких два – в бізнес-класі.

Літаки мали пройти не більше чотирьох капремонтів, виконати не менше трьох польотів після базового техобслуговування, провести контрольні польоти після техобслуговування, а також бути допущені Державіаслужбою та управлінням держохорони.

Теми: КоломойськийПорошенкоавіа
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