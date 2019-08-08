Зеленський зустрівся з Варфоломієм у Стамбулі

У Стамбулі на Фанарі розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що зустріч відбувається у вузькому колі, а пізніше її формат буде розширено.

Зокрема, передбачається, що зустріч триватиме годину, після чого на честь візиту Зеленського буде дано ланч від імені Вселенського патріарха.

фото укрінформ

Крім того, український президент також відвідає храм Святого Георгія, розташований на території Вселенської патріархії.

фото укрінформ

Після цього програмою візиту передбачено відвідання Зеленським компанії Baykar Aerospace and Defense, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі підприємства.

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