Фільм компанії, яка належала Зеленському, претендує на держфінансування
Четвер, 8 серпня 2019, 12:56
Джерело: "Громадське"
Документальний фільм про футбольних фанатів виробництва компанії "Кіноквартал" допустили до участі в конкурсному відборі на отримання державного фінансування.
Усього до конкурсу допустили 233 кінопроєкти у напрямку неігрових та анімаційних фільмів.
Стрічка "Фанати" є своєрідним дослідженням футбольного фанатського руху на прикладі угруповання ультрас "Динамо", зазначено в описі проєкту.
Деталі: Загальний бюджет фільму становить 3,315 млн грн, які автори планують повністю покрити коштом державної підтримки.
Прем’єра запланована на жовтень 2020 року.
Продюсером фільму є Андрій Яковлєв, режисером і автором сценарію – Олександр Брагін.
Передісторія:
- До квітня 2019 року власником компанії "Кіноквартал" був нинішній президент Володимир Зеленський.
- Зараз кінокомпанія належить першому помічнику президента Володимира Зеленського Сергію Шефіру.