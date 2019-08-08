Фільм компанії, яка належала Зеленському, претендує на держфінансування

Джерело: "Громадське"

Документальний фільм про футбольних фанатів виробництва компанії "Кіноквартал" допустили до участі в конкурсному відборі на отримання державного фінансування.

Усього до конкурсу допустили 233 кінопроєкти у напрямку неігрових та анімаційних фільмів.

Стрічка "Фанати" є своєрідним дослідженням футбольного фанатського руху на прикладі угруповання ультрас "Динамо", зазначено в описі проєкту.

Деталі: Загальний бюджет фільму становить 3,315 млн грн, які автори планують повністю покрити коштом державної підтримки.

Прем’єра запланована на жовтень 2020 року.

Продюсером фільму є Андрій Яковлєв, режисером і автором сценарію – Олександр Брагін.

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