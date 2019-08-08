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У РФ показали перший політ ударного безпілотника "Охотнік"

Четвер, 8 серпня 2019, 13:10

Міністерство оборони Росії опублікувало запис першого польоту російського важкого ударного безпілотника "Охотнік".

Відповідне відео опубліковано в Facebook.

"Випробування нового бойового комплексу проходять на одному з аеродромів Міноборони Росії", - сказано в повідомленні.

Інші подробиці не повідомляються.

За даними російських ЗМІ, про проект "Мисливець" Міноборони РФ вперше розповіло в 2014 році.

Передбачається, що БПЛА "Мисливець" буде діяти спільно з новітнім винищувачем Су-57.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМіноборониавіабезпілотники
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