У РФ показали перший політ ударного безпілотника "Охотнік"

Міністерство оборони Росії опублікувало запис першого польоту російського важкого ударного безпілотника "Охотнік".

Відповідне відео опубліковано в Facebook.

"Випробування нового бойового комплексу проходять на одному з аеродромів Міноборони Росії", - сказано в повідомленні.

Інші подробиці не повідомляються.

За даними російських ЗМІ, про проект "Мисливець" Міноборони РФ вперше розповіло в 2014 році.

Передбачається, що БПЛА "Мисливець" буде діяти спільно з новітнім винищувачем Су-57.