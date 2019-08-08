Спікер Сейму Польщі подав у відставку після скандалу з авіаперельотами

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Четвер, 8 серпня 2019, 14:03

Спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський оголосив про відставку у результаті скандалу довкола його приватних перельотів на урядовому літаку.

Про це повідомляє RMF 24.

Кухцінський, один з провідних членів партії влади "Право і справедливість", повідомив, що піде з посади у п’ятницю, 9 серпня. Його заява пролунала наступного дня після зустрічі з партійним керівництвом у середу.

Глава "Права і справедливості" Ярослав Качинський заявив, що рішення спікера піти у відставку є доказом позиції партії "слухати поляків та служити Польщі".

Польські ЗМІ та опозиційна партія "Громадянська платформа" встановили, що від березня 2018 року до липня 2019 року Кухцінський часто літав урядовими літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, містом на південному сході Польщі, де він мешкає.

Стверджується, що Кухцінський понад 100 разів використав урядовий літак для приватних польотів, іноді разом із родиною та деякими членами партії влади.

Опозиція закликала його до відставки, проте сам Кухцінський раніше заявляв, що "рейси були необхідною частиною його роботи". Він підкреслив, що всі його дії відповідали польському законодавству.

У середу прокурор у Варшаві повідомив, що проводиться перевірка на предмет можливих порушень в зв'язку з польотами Кухцінського.

За інформацією Onet, вартість рейсів спікера Сейму загалом коштувала польським платникам податків 4 мільйони злотих (928 тисяч євро).

Часті польоти Кухцінського є потенційною проблемою для партії влади напередодні парламентських виборів цієї осені.

Європейська правда

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Теми: Польща скандал вибори


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