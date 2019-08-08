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Буря у Києві та області повалила дерева і потрощила авто

Четвер, 8 серпня 2019, 16:21
Буря у Києві та області повалила дерева і потрощила авто

Джерело: повідомлення КАРС "Київська служба порятунку" та юзерів Facebook

По обіді 8 серпня столицю та область накрили злива з грозою та град, у результаті чого дороги перетворилися на річки, а підземні пішохідні переходи затопило. Сильний вітер повалив низку дерев, пошкоджено автомобілі.

Повідомлення КАРС: "Станом на 16:00, внаслідок сильних поривів вітру та дощу, отримано повідомлення про падіння 7 дерев, внаслідок падіння дерев пошкоджено 4 автомобіля". 

 
Фото: КАРС 
 
Фото: Киев Оперативный

Деталі: Наразі рятувальники ліквідовують наслідки негоди у столиці.

За даними користувачів соцмережі, багато дерев повалило на Троєщині, там зруйновані альтанки. 

 
Фото: Троещина FB

А на столичних Позняках затопило підземні переходи. 

 
Фото: Мар'яна П'єцух

Також наслідки негоди ліквідовують у Бучі на Київщині.

Українська правда

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Теми: Київпогода
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