Буря у Києві та області повалила дерева і потрощила авто
Джерело: повідомлення КАРС "Київська служба порятунку" та юзерів Facebook
По обіді 8 серпня столицю та область накрили злива з грозою та град, у результаті чого дороги перетворилися на річки, а підземні пішохідні переходи затопило. Сильний вітер повалив низку дерев, пошкоджено автомобілі.
Повідомлення КАРС: "Станом на 16:00, внаслідок сильних поривів вітру та дощу, отримано повідомлення про падіння 7 дерев, внаслідок падіння дерев пошкоджено 4 автомобіля".
Деталі: Наразі рятувальники ліквідовують наслідки негоди у столиці.
За даними користувачів соцмережі, багато дерев повалило на Троєщині, там зруйновані альтанки.
А на столичних Позняках затопило підземні переходи.
Також наслідки негоди ліквідовують у Бучі на Київщині.
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