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Російський Boeing-738 пролетів над Україною

П'ятниця, 9 серпня 2019, 05:20

Літак Boeing-738 російської авіакомпанії "Глобус" 7 серпня отримав від Украероцентру дозвіл на використання повітряного простору України у зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.

Про це повідомляє прес-служба Украероруху.

Дозвіл було надано через ймовірність аварійної ситуації під час польоту, яка могла виникнути через грозову хмарність над Україною, Польщею та Білоруссю.

"Російське судно, яке здійснювало переліт з італійського міста Барі до Москви, знаходилося в українському повітряному просторі 26 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Украерорух нагадує, що згідно з рішенням Державної авіаційної служби України, літакам, у тому числі й російським, може бути дозволений вхід у повітряний простір України у аварійних ситуаціях.

Теми: РосіяЛьвів
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