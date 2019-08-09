СБУ підозрює розголошення держтаємниці при будівництві ЖК у центрі Києва

Слідчі Головного управління Служби безпеки в місті Києві та Київській області перевіряють ймовірне розголошення державної таємниці при розробленні проекту будівництва ЖК "Тетріс Холл" по вул. Ділова, 5 у Києві.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень.

За даними слідства, посадові особи підрядних будівельних організацій, які ведуть будівництво багатоквартирних житлових та офісних приміщень у Києві, отримали у незаконний спосіб дані з обмеженим доступом з грифом "Таємно".

Повідомляється, що у подальшому, без передбаченого дозволу, використали їх як підставу для проектування житлового комплексу та отримання необхідної дозвільної документації.

Слідчі вказують, що будівництво ЖК "Тетріс Холл" здійснюється на прилеглій території Держпідприємства "Науково-дослідний інститут "Квант", який входить до підприємств оборонно-промислового комплексу.

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"За наявною у слідства інформацією, картографічні дані (топографічна зйомка масштабу 1:500) території, на якій ведуться будівельні роботи, мають гриф обмеження доступу -"таємно" у зв’язку з розміщенням під нею системи підземних комунікацій ДП "НДІ "Квант"", - йдеться у публікації.

Зазначається. що наявність у замовника будівництва топографічної зйомки масштабу 1:500 обов’язкова для проектування об’єкту та отримання необхідної дозвільної документації. Відтак, в СБУ вбачають ознаки скоєння злочину, передбаченого ст. 328 КК України, які полягають у розголошенні державної таємниці.

фото наші гроші

У червні суд надав слідчим тимчасовий доступ до вказаних графічних матеріалів з грифом "таємно", а також звернень приватних геодезичних організацій, які займаються розробленням топозйомки, для отримання вихідних даних на розроблення топографічної зйомки М 1:500. Ці документи зберігаються в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Повідомляється, що замовниками будівництва ЖК "Тетріс Холл" є ТОВ "Печерськ-2006" і ТОВ "Сучасний квартал", генпідрядником будівництва є ТОВ "Канбуд".

Власниками компанії "Печерськ-2006" є Володимир Бринзак, Юхим і Геннадій Вайнштейни, Сергій Бубка, Сергій Мошак і ТОВ "Реноме-2008" (належить В.Бринзаку, С.Бубці, Г.Вайнштейну).

Сергій Бубка – президент Національного олімпійського комітету, а Володимир Бринзак – віце-президент, очолює Федерацію біатлону України. Сергій Мошак був народним депутатом від Партії регіонів. Геннадій Вайнштейн відомий як власник віргінської компанії "Вантер холдінгз лімітед", причетний до страхової компанії "Реноме".

Засновниками ТОВ "Сучасний квартал" є Денис Морозов, Сергій Лихицький, Роман Шарго, анастасія Шимчук і Дмитро Махно. Денис Морозов є керівником департаменту продажів девелоперської компанії KAN Development.

Повідомляється, що ТОВ "Сучасний квартал" зареєстрований за однією адресою із генпідрядником будівництва – ТОВ "Канбуд", засновниками якого є ТОВ "Холдинг строй" (80%), АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Авант" (10%) і Ігор Ніконов (10%), колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка.