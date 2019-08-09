Зеленський з представниками кримських татар поговорили про долю Криму

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу та обговорив з ними координацію зусиль щодо деокупації та реінтеграції анексованого півострову.

Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави у п'ятницю.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та делегат Курултаю Рустем Умеров.

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"Наша зустріч планувалася, щоб ближче познайомитися, пройтися по всіх принципових питаннях щодо Криму, захисту кримських татар. Які кроки ми повинні разом робити, що вже здійснюється з вашого боку", – сказав Зеленський.

фото ОП

Повідомляється, що учасники обговорили питання захисту прав людини, зокрема політв’язнів, на окупованого півострова, а також йшлося про законодавчі ініціативи та гуманітарні питання та допуск міжнародних моніторингових місій ООН та ОБСЄ на територію Криму.

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