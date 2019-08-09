Зеленський з представниками кримських татар поговорили про долю Криму

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 14:56

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу та обговорив з ними координацію зусиль щодо деокупації та реінтеграції анексованого півострову.

Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави у п'ятницю.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та делегат Курултаю Рустем Умеров.

 
фото ОП
 
фото ОП

"Наша зустріч планувалася, щоб ближче познайомитися, пройтися по всіх принципових питаннях щодо Криму, захисту кримських татар. Які кроки ми повинні разом робити, що вже здійснюється з вашого боку", – сказав Зеленський.

 
фото ОП

Повідомляється, що учасники обговорили питання захисту прав людини, зокрема політв’язнів, на окупованого півострова, а також йшлося про законодавчі ініціативи та гуманітарні питання та допуск міжнародних моніторингових місій ООН та ОБСЄ на територію Криму.

Нагадаємо:

  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя пройшов так званий "референдум", який не визнали у більшості країн світу.
  • Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
  • Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. 
  • Країни ЄС запровадили економічні санкції до Росії. 
  • Російські силовики систематично проводять обшуки та затримує представників кримськотатарського народу та інших жителів окупованого півострову, які не визнають російську владу.

Українська правда

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Теми: Зеленський Крим окупація кримські татари Росія


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