Під Києвом чоловік отримав 7 вогнепальних – підозрюваних затримали
Джерело: Андрій Нєбитов, очільник обласного управління Нацполіції
У Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав 7 вогнепальних поранень. Поліція затримала підозрюваних.
Деталі: Повідомлення про стрілянину посеред вулиці поліція отримала о 18.15. Правоохоронці отримали відеозапис з місця події.
Оперативники встановили автомобіль з особами, імовірно причетними до злочину. О 18.50 поліція оголосила по Київській області план "Перехоплення".
Через годину розшукуваний автомобіль зупинили в Обухівському районі. Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області.
За словами начальника облуправління поліції, один із них "міг мати відношення до МВС". Нєбитов також відзначив, що найближчу добу їх триматимуть в ізоляторі.
У потерпілого сім вогнепальних поранень. Його намагаються врятувати лікарі.
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