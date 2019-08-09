Під Києвом чоловік отримав 7 вогнепальних – підозрюваних затримали

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 23:17

Джерело: Андрій Нєбитов, очільник обласного управління Нацполіції

У Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав 7 вогнепальних поранень. Поліція затримала підозрюваних.

Деталі: Повідомлення про стрілянину посеред вулиці поліція отримала о 18.15. Правоохоронці отримали відеозапис з місця події.

Оперативники встановили автомобіль з особами, імовірно причетними до злочину. О 18.50 поліція оголосила по Київській області план "Перехоплення".

 

Через годину розшукуваний автомобіль зупинили в Обухівському районі. Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області. 

За словами начальника облуправління поліції, один із них "міг мати відношення до МВС". Нєбитов також відзначив, що найближчу добу їх триматимуть в ізоляторі.

У потерпілого сім вогнепальних поранень. Його намагаються врятувати лікарі.

 
 

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Теми: поліція Київська область


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