В Індії частину населення позбавили громадянства

Влада індійського штату Ассам позбавила громадянства близько 2 млн осіб.

Про це повідомляє CNN.

"Близько 2 мільйонів людей, на північному сході Індії, були виключені з величезного списку громадян індійського штату Ассам в ці вихідні", - йдеться в повідомленні.

За даними Національного реєстру, зі списку громадян штату виключили 1,9 млн місцевих. Всього в штаті було зареєстровано 33 млн осіб.

Стверджується, що це допоможе зменшити число іммігрантів з Бангладеш, що не мають документів. Проте критики побоюються, що це також призведе до депортації сотень тисяч асамців, що розмовляють на бенгалі (офіційна мова в Бангладеш).