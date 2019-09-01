В Індії частину населення позбавили громадянства

4316 переглядів
Неділя, 1 вересня 2019, 01:24

Влада індійського штату Ассам позбавила громадянства близько 2 млн осіб.

Про це повідомляє CNN.

"Близько 2 мільйонів людей, на північному сході Індії, були виключені з величезного списку громадян індійського штату Ассам в ці вихідні", - йдеться в повідомленні.

За даними Національного реєстру, зі списку громадян штату виключили 1,9 млн місцевих. Всього в штаті було зареєстровано 33 млн осіб.

Стверджується, що це допоможе зменшити число іммігрантів з Бангладеш, що не мають документів. Проте критики побоюються, що це також призведе до депортації сотень тисяч асамців, що розмовляють на бенгалі (офіційна мова в Бангладеш).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Індія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кількість жертв повеней в Індії перевалила за сотню 11 серпня 2019, 14:46
Внаслідок повеней в Індії загинуло більше 40 людей 10 серпня 2019, 10:48
У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені 20 липня 2019, 19:20
Усі новини
Головні новини
Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО
Ломаченко переміг Кемпбелла і здобув ще один чемпіонський пояс
Зеленський про обіцяні "посадки": Восени... все почнеться
Президент розповів про розмови з Путіним: у МЗС не хотіли допустити
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

Освіта

"Закон Янте". 9 особливостей школи в Данії

психологія

Самооцінка, її адекватність та способи підняття