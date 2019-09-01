Ломаченко переміг Кемпбелла і здобув ще один чемпіонський пояс

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Неділя, 1 вересня 2019, 02:20

Українець Василь Ломаченко отримав свою 14-ю перемогу на професійному ринзі та виграв чемпіонський пояс за версією WBC у легкій вазі.

Про це повідомляє "Українська правда".

У ніч з 31 серпня на 1 вересня у Лондоні, Ломаченко здолав британського боксера Люка Кемпбелла у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Бій протривав усі 12 раундів і усі три судді віддали перемогу українцю.

Суперник Ломаченко більш-менш впевнено почував себе в цьому поєдинку лише в першому раунді. Кемпебеллу у першій трихвилинці навіть вдалося двічі влучити в Ломаченка. Напевно, що це розізлило українця, і вже в другому раунді завжди прагматичний на старті бою Василь віддав ці удари в голову англійця.

У третьому раунді Ломаченко спіймав свого суперника прямим в голову, але розвинути атаку суперник українцю вже не дав. У подальших раундах перевага Василя лише зростала і питання перемоги - це була лише справа часу.

У 5 раунді Кемпбелл вистояв після серії ударів від Ломаченка, розпочинаючи від зустрічного та пари-трійки по корпусу. У 6 та 7 раунді Ломаченко загнав Люка під канати. Британцю також вдавалося зрідка відповідати українцю. За схожим малюнком бій проходив у 8, 9 та 10 раундах - Ломаченко атакував, а його суперник інколи відповідав.

У середині 11-го раунду після кількох ударів по корпусу та в голову Кемпбелл упав на коліно, рефері відрахував нокдаун. Ломаченко намагався завершити бій достроково, але англієць знову вистояв. У завершальному раунді нічого не змінилося, а під завершення бою Люк навіть трохи поборов українця, але не за правилами боксу.

Після цієї перемоги Василь Ломаченко став володарем трьох чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та WBC у легкій вазі.

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Теми: спорт


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