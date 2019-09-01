Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не буде відмовлятися від членства в Північноатлантичному альянсі.
Про це повідомляє видання "Сабах", передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми не маємо наміру відмовлятися ні від членства в НАТО, ні від своїх союзників", - сказав Ердоган, виступаючи з промовою в Стамбулі.
Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що незважаючи на закупівлі у Росії систем ППО С-400, Туреччина залишається вірним союзником НАТО.
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