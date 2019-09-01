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Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО

Неділя, 1 вересня 2019, 04:18
Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не буде відмовлятися від членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє видання "Сабах", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не маємо наміру відмовлятися ні від членства в НАТО, ні від своїх союзників", - сказав Ердоган, виступаючи з промовою в Стамбулі.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що незважаючи на закупівлі у Росії систем ППО С-400, Туреччина залишається вірним союзником НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаРосіяНАТО
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