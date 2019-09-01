Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не буде відмовлятися від членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє видання "Сабах", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не маємо наміру відмовлятися ні від членства в НАТО, ні від своїх союзників", - сказав Ердоган, виступаючи з промовою в Стамбулі.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що незважаючи на закупівлі у Росії систем ППО С-400, Туреччина залишається вірним союзником НАТО.