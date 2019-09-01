Президент Німеччини попросив пробачення у Польщі

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Неділя, 1 вересня 2019, 09:07

Джерело: AFP

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю попросив вибачення Польщі за події Другої світової війни під час церемонії у польському місті Велюнь, де 80 років тому впали перші бомби.

Пряма мова Штайнмаєра: Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами тиранії Німеччини. І прошу пробачення.

Саме німці вчинили злочин проти людства в Польщі… Ми ніколи не забудемо. Ми хочемо пам’ятати і будемо пам'ятати.

Деталі: Президент Польщі Анджей Дуда зі свого боку засудив напад нацистської Німеччини на Польщу, назвавши це "актом варварства" та "військовим злочином".

Пряма мова Дуди: Я переконаний, що ця церемонія увійде в історію польсько-німецької дружби.

Українська правда

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Теми: Польща Німеччина


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