Новообрані "слуги народу" не знають, що таке САП

Джерело: програма Bihus.Info

Троє з чотирьох опитаних журналістами програми Bihus.Info у перший день роботи нової Верховної Ради нардепів від "Слуги народу" не змогли розшифрувати абревіатуру САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура).

Деталі: Нардеп Сергій Гривко на прохання розшифрувати абревіатуру САП сказав: "Я ще вчусь, пробачте, але я не розшифрую".

Ще один депутат Денис Герман зміг розшифрувати абревіатуру ДБР (Державне бюро розслідувань), але не знав, що таке САП і АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). Прізвище керівника САП Назара Холодницького йому також було незнайоме.

Депутат Ольга Коваль також не змогла розшифрувати абревіатуру САП. "Я чула, але я боюся помилитися", - сказала вона.

Крім того, депутат Андрій Клочко не зміг відповісти, що таке АРМА. "Я знаю, але не буду зараз відповідати", - сказав він.

Не змогла розшифрувати абревіатуру АРМА також депутат Аліна Загоруйко. Однак вона знала, чим відрізняється САП і ДБР, а також хто очолює САП і НАБУ.

Ще один депутат від "Слуги народу" Дмитро Костюк, який хоче працювати в аграрному комітеті, не зміг сказати, скільки квадратних метрів землі в одному гектарі (10 тисяч – ред.). "А от не буду відповідати на запитання. Тому що за одним запитанням буде друге, потім третє, а потім підуть такі запитання, яких ну зовсім не буду знати", - сказав він.