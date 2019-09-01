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Зеленський бізнесменам у Польщі: Готовий особисто захищати інвестиції

Неділя, 1 вересня 2019, 11:18

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та українськими студентами у Польщі заявив, що готовий особисто захищати всі інвестиції в Україну.

Пряма мова Зеленського: Я особисто готовий захищати всі інвестиції.

Ми вже підготували понад 70 законопроектів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроектів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу.

Деталі: Під час зустрічі з президентом бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях, як-от: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика.

Зеленський розповів про проект "Держава у смартфоні", наголосивши на діджиталізації послуг і документообігу в Кабінеті міністрів, електронній митниці. Він також поділився планами щодо основних реформ. Зокрема, йшлося про проведення приватизації, земельної реформи, зміни на залізниці, концесію портів і подолання корупції.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийбізнесПольща
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