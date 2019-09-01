Зеленський домовився з президентом Грузії про взаємні візити
Джерело: сайт президента
Президент Володимир Зеленський та президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час зустрічі у неділю в Польщі домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.
Деталі: Співрозмовники позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами.
Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні.
Пізніше Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.
Президент Литви запросив президента України до Вільнюса. А Зеленський закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі восени цього року й долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.
Під час зустрічі також обговорили активізацію співпраці у галузі альтернативної енергетики.
Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році в Литві.
Учасники зустрічі також обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в рамках нормандського формату.