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Зеленський домовився з президентом Грузії про взаємні візити

Неділя, 1 вересня 2019, 12:23

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський та президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час зустрічі у неділю в Польщі домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.

Деталі: Співрозмовники позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами.

Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні.

Пізніше Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Президент Литви запросив президента України до Вільнюса. А Зеленський закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі восени цього року й долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.

Під час зустрічі також обговорили активізацію співпраці у галузі альтернативної енергетики.

Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році в Литві.

Учасники зустрічі також обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в рамках нормандського формату.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийГрузія
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