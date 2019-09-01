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У Варшаві проходять заходи до роковин початку Другої світової

Неділя, 1 вересня 2019, 13:36

Джерело: Укрінформ

У центрі Варшави на площі Пілсудського розпочалися пам’ятні заходи з нагоди 80-их роковин початку Другої світової війни.

Участь у них беруть 250 іноземних гостей, серед яких близько 20 глав держав, зокрема і президент України Володимир Зеленський.

Деталі: Під час офіційної частини відбудеться військовий церемоніал, урочиста зміна варти біля Могили Невідомого солдата. Виступлять президенти Польщі та Німеччини Анджей Дуди і Франк-Вальтер Штайнмаєр та віце-президент США Майк Пенс.

Загалом, у меморіальних заходах беруть участь 40 офіційних делегацій. Канцелярія президента Польщі запросила союзників Польщі по ЄС і НАТО, керівників міжнародних організацій, а також лідерів країн Східного партнерства.

Водночас, на меморіальні заходи не запрошено президента РФ Володимира Путіна. Через це президенти Білорусі і Вірменії Олександр Лукашенко та Нікол Пашинян відмовилися приїжджати до Варшави.

Теми: Польща
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