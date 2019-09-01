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Зеленський запевнив прем'єра Бельгії, що в Україні будуть реформи

Неділя, 1 вересня 2019, 15:47

Джерело: сайт президента

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель позитивно оцінює відновлення переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках нормандського формату.

Про це йшлося під час зустрічі президент Володимира Зеленського та Мішеля у Польщі в неділю.

Деталі: Зеленський подякував за практичну підтримку України у низці сфер, а також за допомогу в реабілітації ветеранів війни на Донбасі.

Прем'єр Бельгії також підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.

Натомість Зеленський зазначив, що Україна проводитиме всі необхідні для держави реформи.

Насамперед ідеться про зміни в роботі правоохоронної системи, запуск Вищого антикорупційного суду та перезапуск роботи антикорупційних органів. Окремо президент наголосив на важливості впровадження реформ у медичній, пенсійній та освітній сферах.

Пряма мова Зеленського: Ми справді впроваджуватимемо реформи. Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із залученням інвестицій і фахівців досягнемо успіху.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБельгія
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