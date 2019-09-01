Зеленський запевнив прем'єра Бельгії, що в Україні будуть реформи
Джерело: сайт президента
Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель позитивно оцінює відновлення переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках нормандського формату.
Про це йшлося під час зустрічі президент Володимира Зеленського та Мішеля у Польщі в неділю.
Деталі: Зеленський подякував за практичну підтримку України у низці сфер, а також за допомогу в реабілітації ветеранів війни на Донбасі.
Прем'єр Бельгії також підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.
Натомість Зеленський зазначив, що Україна проводитиме всі необхідні для держави реформи.
Насамперед ідеться про зміни в роботі правоохоронної системи, запуск Вищого антикорупційного суду та перезапуск роботи антикорупційних органів. Окремо президент наголосив на важливості впровадження реформ у медичній, пенсійній та освітній сферах.
Пряма мова Зеленського: Ми справді впроваджуватимемо реформи. Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із залученням інвестицій і фахівців досягнемо успіху.